شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعتمد لقاح سينوفارم المضاد لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية الصينية، الخميس، موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وذكر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في تصريح له، أن السلطات الصحية الصينية، قد اعتمدت استخدام لقاح سينوفارم للتطعيم العام للسكان هناك.

وأشار إلى أن لقاح سينوفارم قد سبق استخدامه في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية الرائدة للقاح «كوفيد- 19» غير النشط في إطار حملة «لأجل الإنسانية» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو من هذا العام؛ حيث تم تسجيله رسمياً فيما بعد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في التاسع من ديسمبر الجاري.

وتقدم بالتهنئة لشركة سينوفارم على النجاح الذي حققته بتسجيل اللقاح في الصين، معرباً عن سعادته بتوفر اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة وإتاحته للمواطنين والمقيمين بالدولة.

وقال: «لقد كانت الإمارات، أول دولة في العالم تسجل لقاح سينوفارم، ونتقدم بالتهنئة لشركة سينوفارم على النجاح الذي حققته بتسجيل اللقاح في الصين. ويسعدني أن أرى أن المحصلة الأولية للنتائج المؤقتة تتوافق مع معدل الحماية والأمان العالي الذي يتمتع به اللقاح والذي سيكون متاحاً بسهولة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

واختتم عبدالرحمن العويس، تصريحه قائلاً: «ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء على مستوى العالم لتعزيز استجابتنا الجماعية لهذا الوباء». (وام)