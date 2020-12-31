شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي احتفالًا بالعام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

وسط مشاعر السعادة والفرح، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والقوائية، أضاءت الألعاب النارية سماء أبوظبي، مساء الخميس، احتفالاً بالعام الجديد 2021، وتوديع 2020 الذي كان مملوءاً بالتحديات.

وشهدت 4 مناطق حيوية في العاصمة «الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة»، عروضاً كبرى للألعاب النارية بدأت عند الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، أبهرت سكان العاصمة وضواحيها، واستمتع الجمهور بمشاهدة العروض في منطقة الكورنيش؛ حيث شكّلت لوحة جمالية.

وحرص الجمهور على توثيق اللحظات الرائعة عبر هواتفهم المحمولة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إجراءات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور من التباعد الجسدي، كما تم بث العروض المبهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحدائق العامة ومنطقة الكورنيش والحديريات، إقبالاً من الأسر عصر أمس، التي حرصت على الذهاب مبكراً للاستمتاع بأجواء الاحتفال بالعام الجديد والاستمتاع بالطقس الرائع مع أفراد أسرهم، ومشاهدة الاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من لبس الكمامات والتباعد الجسدي، كما حرص عدد من الشباب على ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات والاستمتاع بأجواء الاحتفالات والأشكال الضوئية التي أبهرت الجميع في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة.

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