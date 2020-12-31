الشارقة.. الألعاب النارية ترسم لوحة فنية على واجهة المجاز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

رسمت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، لوحات فنية باهرة زينت سماء الإمارة، احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد 2021؛ حيث أطلقت في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عرضاً مميزاً للألعاب النارية، أضاء سماء الشارقة واستمر على مدى 5 دقائق متواصلة.

والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية، تم تضمين ملصقات إرشادية في كل مرافق الواجهة لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء مشاهدة الألعاب النارية، وتضمين مساحات للعائلات، إلى جانب توفير المعقمات وقياس درجة حرارة كل زوار الواجهة، والتقيد بارتداء الكمامات لضمان سلامة الجميع.

ووفرت الواجهة على بحيرة خالد، لجميع زوارها تسهيلات مميزة اشتملت على خدمة الحجوزات المسبقة للمطاعم والمقاهي ذات الإطلالات المباشرة على بحيرة خالد ومواقع إطلاق الألعاب النارية، التي خصصت قوائم طعام لاحتفالات رأس السنة تتضمن مزيجاً من المأكولات العربية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.

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