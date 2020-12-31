شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستقبل 2021 بأكبر عروض الألعاب النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد بإطلاق أكبر عروض الألعاب النارية في العالم، التي استمرت لمدة 10 دقائق، وأسرت قلوب الملايين، وبعثت برسالة عنوانها الأمل، والسلام، والإنجازات، ملهمة الشعوب باستقبال 2021 بالتفاؤل والثقة بالقادم، فيما أضاءت عروض الألعاب النارية السماء فوق مياه الخليج العربي بطول 4 كيلومترات، وعرض 3.9 كيلومتر.

وتم تنظيم الاحتفالية من دون فعاليات جماهيرية لضمان الصحة والسلامة للجميع، وتمكن الضيوف، والسياح، والمقيمون في دولة الإمارات المتواجدون في فنادق جزيرة المرجان وقرية الحمرا، من الاستمتاع بالمشهد، كما تم بث العروض إلى العالم عبر القنوات التلفزيونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالله العبدولي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال: «تمثل احتفالات العام الجديد في رأس الخيمة، تحية إلى عمق المرونة والقوة التي أظهرتها البشرية لمواجهة التحديات».

وأضاف: «في ضوء اختيار إمارة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021، نسعى إلى إلهام العالم لزيارة الإمارة لاستكشاف عجائبها، ووجهاتها الخلابة، وتنوعها الطبيعي الآسر وفق أرقى تدابير الصحة والسلامة».

وأضاف: «حملت احتفالات رأس الخيمة بالعام الجديد عنوان «الأمل والإنجاز» لتعكس الجهود التي تبذلها الإمارة والدولة للتصدي للتحديات بجرأة وثقة سعياً لإلهام العالم توحيد الجهود لتخطي أي أزمة مهما بلغت صعوبتها، والنهوض مجدداً أكثر قوة.

عرض ملهم

استخدم المنظمون للحفل 8500 كيلوجرام من الألعاب النارية التي حلقت بطول 4 كيلومترات، وعرض 3.9 كيلومتر، ورسمت أحد أكثر الأشكال لمعاناً في سماء الكوكب. وشكلت الألعاب النارية ألواناً احتفالية بانورامية متنوعة مع انطلاقها من 81 موقعاً بإجمالي 15281 قذيفة. واستمرت عمليات التحضير لهذا العرض 20 يوماً من العمل في البحر، والبر، بوجود 30 فنياً متخصصاً. وقد تم نشر أكثر من 3 كيلومترات من الألياف الضوئية، إضافة إلى 6 كيلومترات من كابلات التحكم.

ورسمت عروض الألعاب النارية التي استمرت لمدة 10 دقائق، موجة من التوهجات الحمراء، وزخات شهب ذهبية، وبلغت ذروتها بتحليق تشكيل بصري آسر لواحة ضوئية لامعة، مصحوباً بالأداء الموسيقي المميز.