النائب محمد حلاوة: منبهر بأداء ”الخليج 365”.. والشركة المتحدة تلعب دورا وطنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مؤسسة ”الخليج 365” النائب محمد حلاوة؛ الاسم البارز فى عالم الاقتصاد، ومؤخراً أصبح واحداً من الأسماء فى بيت التشريع، مع فوزه بعضوية مجلس الشيوخ عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وحزب مستقبل وطن، والذى أعرب عن سعادته بوجوده بمقر الجريدة، قائلا: "تشرفت بوجودى فى ”الخليج 365”، معربا عن انبهاره من العمل الاحترافى داخل صالة تحرير الجريدة. وهنأ حلاوة جريدة ”الخليج 365” بالحصول على جائزة دبى للصحافة فرع الصحافة الزكية، قائلا: "أشكر الكاتب الكبير خالد صلاح على جهوده العظيمة فى صناعة وتطوير المحتوى الإعلامى، وأبارك له وللمؤسسة على جائزة الصحافة الذكية من دولة الإمارات". وبعد أن وجه النائب الشكر للشرطة والقوات المسلحة على صمودها فى الحرب ضد القوى الظلامية، أشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة إعلام المصريين بقيادة تامر مرسى، مؤكدا أنها نجحت خلال سنوات قليلة فى إحداث طفرة مبهرة فى العمل الإعلامى، وفى شكل ونوعية المحتوى والريادة المصرية إخباريا وسياسيا وثقافيا. وتطرق رجل الأعمال البارز وعضو مجلس الشيوخ خلال الندوة، إلى حياته الشخصية بحكم أن زوجته هى الفنانة الشهيرة ريهام حجاج، قائلا: "هى ممثلة كبيرة ولها أعمال وبصمة فنية ناجحة، وأنا أحد المعجبين بفنها، وعلى الجانب الشخصى هى زوجة مساندة وناجحة، وأراها من أنجح الفنانات فى جيلها ولها أعمال هادفة ومحترمة".

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