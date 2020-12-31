شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية للنائب محمد حلاوة عن تاريخ الإخوان وجرائمهم ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن كل الأفكار المتطرفة خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية التى غدرت بكل الأنظمة السياسية المصرية، لافتا إلى أن قيادات الجماعة حاولوا الترويج للجماعة دوليا بأنهم يمثلون الإسلام الوسطى على غير الحقيقة فهم من شوهوا صورة الإسلام باستغلالهم له وتطويعه للسيطرة السياسية، موجها التحية للدولة المصرية فى تعاملها الجاد فى ملف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة.









وأوضح حلاوة، أنه لو كانت استمرت تلك الجماعة في حكم مصر لكان مصير الدولة مثل دول أخرى ذهبت فى طريق الفوضى ولم تعد حتى الآن وربما تحتاج عشرات السنوات للعودة مرة أخرى إلى مسارها الصحيح، وهو ما انعكس على دول البحر المتوسط نتيجة الهجرة غير الشرعية من تلك الدول.

وأكد حلاوة أن انتخابات 2011 كانت لحظة فارقة فى حياة الدولة المصرية بعدما أفرزت كيانات إرهابية ومكنتها من الحكم، قائلا: "كان مجلس مليء بالإرهابيين وكان يحكم مصر رئيس إرهابى"، ووصف تلك الفترة بأنها أقسى تجربة مرت بها الدولة المصرية، حتى تصدى الرئيس السيسى لهذا المخطط فى لحظة فارقة وحمل رأسه على يده.