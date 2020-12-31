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تصريحات نارية للنائب محمد حلاوة عن تاريخ الإخوان وجرائمهم ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن كل الأفكار المتطرفة خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية التى غدرت بكل الأنظمة السياسية المصرية، لافتا إلى أن قيادات الجماعة حاولوا الترويج للجماعة دوليا بأنهم يمثلون الإسلام الوسطى على غير الحقيقة فهم من شوهوا صورة الإسلام باستغلالهم له وتطويعه للسيطرة السياسية، موجها التحية للدولة المصرية فى تعاملها الجاد فى ملف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة.


 

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وأوضح حلاوة، أنه لو كانت استمرت تلك الجماعة في حكم مصر لكان مصير الدولة مثل دول أخرى ذهبت فى طريق الفوضى ولم تعد حتى الآن وربما تحتاج عشرات السنوات للعودة مرة أخرى إلى مسارها الصحيح، وهو ما انعكس على دول البحر المتوسط نتيجة الهجرة غير الشرعية من تلك الدول.

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وأكد حلاوة أن انتخابات 2011 كانت لحظة فارقة فى حياة الدولة المصرية بعدما أفرزت كيانات إرهابية ومكنتها من الحكم، قائلا: "كان مجلس مليء بالإرهابيين وكان يحكم مصر رئيس إرهابى"، ووصف تلك الفترة بأنها أقسى تجربة مرت بها الدولة المصرية، حتى تصدى الرئيس السيسى لهذا المخطط فى لحظة فارقة وحمل رأسه على يده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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