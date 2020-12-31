شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السعيد: "سأتقدم أول واحد لأخذ لقاح كورونا لو عرض عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى، إنه لو جرى عرض التطعيم بلقاح كورونا سأتقدم أول واحد لأخذ اللقاح، ولحماية نفسى وعائلتى من فيروس كورونا، لم يكن لدى قلقل من عدم اكمال التجارب السريرية لجميع اللقاحات، لأننا نثق فى العلماء.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن معظم قيادات العالم هى من بادرت فى تلقي اللقاح، ولا أحد فيهم يغامر فى التطعيم ضد كورونا، مضيفا أن الصين نجحت فى التصدير للعالم، بأكثر من 500 مليار دولار.

وكان المحلل السياسى أكد أن جو بايدن كان يقول في فترة الانتخابات أنه سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قائدة مرة أخرى، والفرق بين سياسة بايدن ودونالد ترامب، هو أن ترامب كان يسعى لتنفيذ سياسات وفرض السيطرة داخل أمريكا، أما بايدن سياسته تعتمد على قيادة العالم، بداية من السيارات وحتى الفضاء الخارجي، وهو مشروع أمريكي بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "ترامب كان ينتقد الاتحاد الأوروبي، وكان يشجع بريطانيا على ترك اليورو والانفصال عنه، بعكس بايدن الذي يؤيد وحدة أوروبا، ويعتبرها قوة ضرورية في العالم، ويجب أن نقول أن هناك أفعال تمت بفعل الزمن، ولا يمكن أن يعود الزمان من جديد لما كان عليه في عهد أوباما لأن هناك تكتلات وكيانات قامت ترامب بهدمها قبل رحيله عن السلطة من أجل فرض سياسته".