شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يهنئ المصريين بالعام الجديد: يارب مزيد من الإنجازات فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الجديدة، وقال فى تهنئته التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سنة جديدة بندخلها متفائلين، وعندنا طموحات أكبر وأحلام أكتر وأنتمنى لنفسنا ولبلدنا الأحسن، نحن نسير فى طريقنا اللى بدأناه وهدفنا المزيد من الإنجازات، اللهم اكشف عنا هذا الوباء والبلاء، وكل عام ومصر وكل المصريين بخير ويستقبلوا مع بعض 2021‎.



تهنئة محمد تيسيرمطر

وقد وجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لجميع المصريين "قيادة وشعبا" بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد "2021".

وقال مطر: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى، بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، وندعو المولى عز وجل للرئيس السيسى بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية، وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة وسيرها بخطى ثابتة نحو الريادة والعودة لمكانتها الحقيقية".

وتمنى تيسير مطر أن يكون 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين، موجها التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء ويحفظنا الله من وباء كورونا.