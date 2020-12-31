روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روجوزين، اليوم الخميس، أن روسيا سترسل، لأول مرة، مركبة فضائية وعلى متنها رواد فضاء للدوران حول القمر، وذلك في عام 2028.
وقال روجوزين في تصريحات أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفي عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".
وفي وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029.
وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفائق الثقل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في ديسمبر الجاري، تبين أن صاروخ "أنجارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.
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