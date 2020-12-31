القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة العامل "سمير.أ.ح.أ" ، والذى كان يعمل لدى مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات وبلغت 169 ألفاً و810 ريالات سعودية، أي ما يوازي 704 آلاف و711 جنيها مصريا تقريبًا.
وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه، تواصل المكتب مع إدارة مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات للاستعلام عن مستحقات العامل "سمير.أ.ح.أ"، والذي كان يعمل بالمؤسسة وتبين أن إجمالي مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 169810 ريالا.
وأكد رجائي، أنه تم إصدار شيك بالمبالغ المستحقة لأمر السفير المصري بالمملكة وتم إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض وتحويله إلى مصر لتسليمه لورثة المتوفى.
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