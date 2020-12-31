‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ستبقى حليفا وصديقا لباريس.
وأوضح ماكرون، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، في كلمة اليوم الخميس بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة.
وأضاف أن الأمة الفرنسية مرت خلال العام المنتهي بوحدة جميلة ومرونة جميلة وشدد على أنه "لن يتساهل مع أي تباطؤ غير مبرر في التطعيم" ضد فيروس كورونا في البلاد.
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