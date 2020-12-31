بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية بروتوكول تعاون لإنشاء مستودع استراتيجي للسلع الأساسية ومنطقة تجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووقع البروتوكول كل من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء مستودعات استراتيجية بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائي المنتج، موضحًا أن إنشاء مثل هذه المستودعات بأحدث التكنولوجيا والمواصفات الفنية يعزز المخزون الاستراتيجي من السلع، و سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك كما سيتم أيضا إنشاء منطقة تجارية ترفيهية على مساحة 18 فدان بمنطقة أرض الفروسية بالمحافظة تتضمن مولات تجارية وأنشطة متعددة، وكذلك منطقة لوجستية تجارية تتضمن مجموعة من المخازن المميزة ومراكز تعبئة وأنشطة متعددة.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والمحافظة يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وصرح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع وزارة التموين وحرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على دعم المشروعات بالمحافظة، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمحافظة، لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنمية، ولما تتمتع به المحافظة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها من قدرة وكفاءة في تنفيذ المرافق الرئيسية و أسرع وقت وتكلفة أقل و تذليل كافة العقبات مع مراعاة الاشتراطات البنائية و الارتفاع المسموح به والدليل الاسترشادي للمحافظة، كما سيراعى خلال إنشاءات المشروعات الشكل المعماري التي تتميز بها المحافظة للإبقاء على النموذج المعماري الفريد بالإسماعيلية.

كما أشار محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المناطق اللوجستية تخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتوصيل السلع لجمهور المستهلكين من خلال أسواق منظمة ولديها من الكوادر البشرية والفنية المدربة و تحفيز وتشجيع الاستثمار لتنمية التجارة الداخلية، وإتاحتها للمستثمرين، بالإضافة إلي التعاون العظيم ما بين المحافظات والوزارات والقطاع الخاص كما يؤكد خطة المحافظة في الحفاظ علي أرضها بعقد شراكات استثمارية أو حق انتفاع حتي تظل أصول الإسماعيلية وسيتم طرح المشروعات بداية يناير 2021 مؤكدا أن التعاون بين جميع الأطراف و التوازن فيما بيهم هو الطريق إلى النجاح.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي استثمارات الثلاثة فرص الاستثمارية المطروحة بمحافظة الإسماعيلية تصل لـ 5.5 مليار جنيه منهم 4 مليار لإنشاء مستودع استراتيجي ضمن المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية والذي سبق وتم طرح 4 مستودعات بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى وتقدم 9 شركات عالمية ومحلية لشراء كراسات الشروط، وأيضا استثمارات بـ 500 مليون جنيه للمنطقة التجارية الترفيهية على مساحة 18 فدان، فضلا عن استثمارات بقيمة مليار جنيه للمنطقة اللوجستية التجارية ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة

واستعرض "عشماوى"، ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع لـ18 مشروعًا في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 50% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات.