تركيا تُسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 15805 إصابات و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في إحصائية تشير إلى استقرار نسبي لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15805 أشخاص، ليصل إلى مستوى 2178580 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ

هذا المؤشر يوم 25 ديسمبر 17543 حالة، وفي 26 ديسمبر 15118، وفي 27 ديسمبر 14205، وفي 28 ديسمبر 15197.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 20388 شخصا بعد تسجيل 253 حالة جديدة، مقابل 256 وفاة في 25 ديسمبر، و253 في 26 ديسمبر، و254 في 27

ديسمبر، و257 في 28 ديسمبر.

ويبقى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم التاسع على التوالي.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 21004 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2058437 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.