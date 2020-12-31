بوتين: معركة كورونا مُتواصلة في 2021

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكافحة جائحة فيروس كورونا، بأنها من أكبر التحديات التي ستواجهها بلاده في عام 2021.
وقال بوتين في خطابه بمناسبة العام الجديد، الذي تمت إذاعته في أقصى شرق روسيا قبل بثه بتسع ساعات في العاصمة موسكو "للأسف لم ننجح بعد في وقفالجائحة تمامًا".
وأضاف: "المعركة ضد الجائحة لا تتوقف لدقيقة"، واصفًا عام 2020 بأنه عام صعب على الجميع، قلب الحياة رأسًا على عقب بالنسبة للكثيرين.
وأشار إلى العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في عام 2020.
وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا أن أكثر من 115 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الفيروس في البلاد، منذ بداية انتشار الجائحة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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