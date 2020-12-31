أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 439 ألفا و193 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبيةللتحاليل المختبرية، بلغ 4 ملايين و18 ألفا و156 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 33 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلافو388 حالة، كما جرى تسجيل ألفين و253 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 407 آلاف و504 حالات تعاف.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يُسجل 1861 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.