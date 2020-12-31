روسيا والمجر تواصلان العمل بشأن لقاح سبوتنيك V لمكافحة كورونا

صرح صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه يواصل العمل مع المنظمين في المجر بشأن الموافقة على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وأن الصندوق جاهز لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة في الفترة من يناير إلى مارس 2021.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله اليوم الخميس، إن "المجر تلقت بالفعل الدفعة الأولى من اللقاح في 28 ديسمبر، ونحن مستعدون لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة الكاملة في الفترة من يناير إلى مارس... نعمل مع المنظمين بشأن الموافقة على

اللقاح في المجر".



من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم، بأن بلاده ستشتري اللقاحات إما من خلال آلية الشراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو مباشرة من الصين، لأن روسيا لا تملك القدرة الكافية لتصنيع اللقاحات.



وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، في مقابلة مع قناة "آ تي في" المحلية إن "روسيا لديها قدرة تصنيع غير كافية"، مضيفا أن المجر كانت سعيدة بالمشاركة

في التجارب الروسية، لكن شراء اللقاح على نطاق واسع يجب أن يكون "جزءًا من عملية الاتحاد الأوروبي أو من الصين".



وتعتبر تصريحاته أول مؤشر واضح على أن اللقاحات الروسية لن تستخدم في التلقيح الجماعي في المجر.



وشاركت المجر في جهود الاختبارات الروسية وكانت من أوائل المتلقين لدفعات صغيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي؛ مما أثار قلق أقرانها الأوروبيين من أنها ستتجاوز آلية الموافقة في الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.