مدينة ووهان الصينية تحتفل ببدء العام الجديد

سيف اليزيد - أخيرا.. انتهى 2020 وأقبل عام 2021. وخرج الآلاف من سكان مدينة ووهان الصينية، التي يعتقد أنها منشأ فيروس كورونا المستجد الذي خيم على العالم في 2020، للاحتفال بالعام الجديد.

يحل العام الجديد بعد أن أودى مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص، وأصاب 82 مليون آخرين في أنحاء العالم منذ رأس السنة الماضية.

الاحتفالات برأس السنة في ووهان

وتدفق الآلاف من سكان مدينة ووهان وتجمعوا عند معالم شهيرة في وسط المدينة للاحتفال ببدء العام الجديد. لم تكن إجراءات التباعد الجسدي حاضرة بقوة، لكن الجميع كان يرتدي الكمامات.

وقبل ذلك في أستراليا، فرضت السلطات قيودا على الاحتفال بليلة رأس السنة خلال الألعاب النارية التي تُبث سنوياً كل عام في أنحاء العالم باعتبارها أول احتفال كبير بدخول العام الجديد.

احتفالات سيدني بالعام الجديد

في سيدني، أكبر المدن الأسترالية، أنارت العروض الضوئية المرفأ بعرض مبهر، لكن المدينة بدت بلدة أشباح لقلة من تابعوا الحدث حضورياً.

وألغيت خطط للسماح بحضور حشود عقب تسجيل بؤرة من نحو 150 إصابة جديدة، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على السفر من سيدني وإليها.

احتفالات سيدني بالعام الجديد

انطلقت الألعاب النارية في محيط سماء دار أوبرا سيدني الشهيرة، لكن الميناء القريب منها بدا خاليا من الجمهور بعد أن كان يتجمع فيه نحو مليون متفرج في مثل هذه الليلة من كل عام لمتابعة الألعاب النارية.