فرنسا تكتشف أول إصابة بسلالة جنوب أفريقيا من كورونا

سيف اليزيد - أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها اكتشفت أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي رصدت في جنوب أفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة التي ظهرت في بريطانيا.

وتأكد وجود هذه السلالة، التي قد تكون أشد عدوى على غرار نظيرتها في بريطانيا، أمس الأربعاء لدى رجل عائد من جنوب أفريقيا يقيم في منطقة «أوت رين» (شرق فرنسا) قرب الحدود السويسرية.

وعند عودته من جنوب أفريقيا، خضع الرجل، الذي ظهرت عليه أعراض تشير إلى الإصابة بمرض كوفيد-19، لفحص في سويسرا.

وبعدما جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، أجري تسلسل للفيروس لتتأكد إصابة الرجل بالفيروس المتحور «501.في 2» الذي رصد في جنوب أفريقيا في أكتوبر والمسؤول عن غالبية الإصابات الجديدة.

وأكدت الوزارة أن الشخص، الذي تعافى الآن، «عزل نفسه على الفور في منزله بمجرد ظهور الأعراض» و«لم يخالط أحدا بشكل يشكل خطرا».

وتأكدت الإصابة الأولى بالفيروس المتحوّر، الذي رصد لأول مرة في المملكة المتحدة، في فرنسا في 25 ديسمبر في مدينة «تور» (وسط) لدى فرنسي وصل من العاصمة البريطانية لندن.