مهاجماً بكين.. بومبيو يندد بالديكتاتورية الهشة التي تخشى شعبها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 09:54 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 9:48 مساءً

ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بسجن محكمة صينية نشطاء ديمقراطيين في هونغ كونغ حاولوا الفرار بالقوارب خارج المدينة، قائلا إن ذلك “يظهر وجه بكين الحقيقي لمواطنيها”.

وجاء على لسان بومبيو في بيان: “النظام الذي يمنع شعبه من المغادرة لا يمكنه أن يدعي العظمة أو القيادة العالمية. إنها ببساطة دكتاتورية هشة تخشى شعبها”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.+

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تحث الصين على الإفراج الفوري عن النشطاء العشرة في هونغ كونغ، الذين حكمت عليهم محكمة صينية بتهم تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة.

وأضاف بومبيو في البيان:

الولايات المتحدة تدين بشدة تصرفات محكمة شنتشن وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجموعة العشرة الذين حُكم عليهم بالسجن.

الأشخاص العشرة هم من بين 12 ناشطا حقوقيا تم اعتقالهم قبالة سواحل هونغ كونغ في 23 أغسطس/ آب، وسط مزاعم بأنهم كانوا يحاولون الفرار إلى تايوان بالقوارب.

وأدانت محكمة صينية، يوم الأربعاء، 10 منهم، بعد أن اعترفوا بمحاولة عبور الحدود البحرية بشكل غير قانوني، لا يواجه الاثنان الآخران أي تهم لأنهما قاصران، ولم يُسمح بحضور الصحفيين أو الدبلوماسيين للمحاكمة.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، في دعوة مشابهة أطلقها ويزر الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق.