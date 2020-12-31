شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات مبهرة وألعاب نارية تضئ سماء الإمارات في ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020

مجموعة متنوعة من الفعاليات المبهرة والألعاب النارية ستنطلق في جميع أنحاء الإمارات في ليلة رأس السنة احتفالا باستقبال العام الجديد 2021.



وستتلألأ سماء الإمارات بهذه البرامج الترفيهية في إطار الهوية السياحية الموحدة للبلاد، وحملة "أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

وهذا العام، تلتزم كافة المنشآت العاملة داخل الإمارات بتطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد-19" مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة تجنباً للتزاحم وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة أجمل شتاء في العالم تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات لهذا العام.

أضاف أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين بالإمارات على إعادة اكتشاف تفرد وجمال المقاصد السياحية بالدولة وتنوعها وامتدادها على كافة إمارات الدولة وذلك ضمن استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد مؤخراً وتنفذها مع دوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات المعنية اتحادياً ومحلياً.

ودعماً للسياحة الداخلية، يتم الترويج للسياحة الداخلية على كافة المستويات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين وكذلك رواد التواصل الاجتماعي من خارج الدولة مثل ستيف هارفي وناس ديلي.

وفي هذا الإطار أعلنت كافة إمارات الدولة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية لليلة رأس السنة 2021، وهي كالتالي:

أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن سلسلة فعاليات تشمل عروضاً مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، يوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما تستضيف أبوظبي عرضاً مبهر للألعاب النارية يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسيين لموسوعة جينيس.

كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية ، بالإضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة برأس السنة تنظمها شركة مبادلة.

دبي

من أهم الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بأجوائها في دبي ليلة رأس السنة، أسواق مهرجان دبي للتسوق، ومنها سوق المهرجان في منطقة السيف والذي سيقدم عرض الطائرات الورقية وعرض المخلوقات البحرية، وكذلك سوق مهرجان دبي في الخوانيج والذي يقدم عرض "أليس في بلاد العجائب".

أما عروض الألعاب النارية والليزر فستضيئ بها سماء الإمارة في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي وتشمل: برج خليفة، وبرج العرب، ومدينة جميرا، ودبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، وذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، والسيف.

كما تغطي نشاما تاون سكوير، ومنتجع باب الشمس، ومنتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغري دبي، ونادي المرابع العربية للجولف، ونادي الإمارات للجولف، وفندق العنوان مونتجمري دبي، وفندق جبل علي، وفندق فور سيزونز، وفندق ون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.

الشارقة

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن أبرز فعاليات رأس السنة ستنطلق من خورفكان، حيث يستضيف مدرج خورفكان حفلاً غنائياً، هو الأول من نوعه على صعيد الفعاليات الفنية، يحييه اثنان من ألمع نجوم الغناء العربي، هما الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة المصرية أنغام.

كما تستضيف واجهة المجاز المائية والمرافق الترفيهية المطلة على نافورة الشارقة الموسيقية وبحيرة خالد عروض الألعاب النارية المميزة، التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، وبهذه المناسبة توفر جزيرة النور فرصة استثنائية للاحتفال برأس السنة الميلادية ومشاهدة الألعاب النارية من شواطئ الجزيرة.

عجمان

ستنظم دائرة التنمية السياحية مجموعة من عروض الألعاب النارية غدا الخميس ليلة رأس السنة، والتي ستنطلق من منصتين الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا، ويمكن لعموم الجمهور مشاهدتها من مارينا 1.

رأس الخيمة

تستعد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتنظيم واحداً من أكبر عروض الألعاب النارية على مستوى العالم، وتشمل العروض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية التي ستنير شواطئ جزيرة المرجان الممتدة لمسافة 4 كيلومترات على أنغام عروض موسيقية آسرة تستمر لمدة 10 دقائق ترحيباً بالعام الجديد.

وعملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، تحتفي الإمارة بحلول العام الجديد دون تخصيص أية مناطق عامة للمشاهدة أو التجمعات، حيث سيجري بث الاحتفالات مباشرة عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني "raknye.com" بدءاً من الساعة 11:45 ليلاً في 31 ديسمبر 2020.

الفجيرة

أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أن الإمارة ستشهد عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة 2021 في موقعين، هما كورنيش الفجيرة وكورنيش دبا الفجيرة.