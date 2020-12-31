سلطنة عمان تعلن عن تسهيلات وحوافز للمواطنين والقطاع الخاص

الخميس 31 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان اليوم الخميس عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد 2021.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن هذه التسهيلات والحوافز تتمثل في "القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني" حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام 2021 م إلى 100 مليون ريال عماني بدلًا عن 60 مليون ريال عماني المحددة في موازنة البنك للعام 2021م مما سيؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من 1350 إلى نحو 2250 بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية.

ووفق الوكالة ، سيتم كذلك "إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021)، وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ 10 ملايين و930 ألفًا و432 ريالًا عمانيًّا سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (قروض الرفد وسند).

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على تلك المؤسسات والشركات خاصة مع تطبيق مبادرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.

كما تقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتباراً من أول يناير المقبل حيث سيتم الإعفاء من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم (الحاصلين على بطاقة ريادة) للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة وهي الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية (النقل والسياحة والانشطة اللوجستية) والأنشطة السمكية والزراعية.

ووفق الوكالة ، وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين.