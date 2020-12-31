شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعود إلى واشنطن وسط خلافات حادة مع الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية فلوريدا متجها إلى العاصمة واشنطن اليوم الخميس قبل يوم من الموعد المحدد لعودته مع استمرار معركته مع الكونجرس بخصوص مشروع قانون الدفاع وحزم التحفيز إضافة إلى محاولته اليائسة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وكان من المقرر أن يحضر ترامب حفل عشية العام الجديد في منتجعه في مار آلاجو بولاية فلوريدا. ولم يذكر البيت الأبيض سببا لتغيير الخطط لكنها تتزامن مع معركة بين ترامب والكونجرس بسبب استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة الشيكات التي تُصرف للتحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

ووجه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، وهو أكبر الجمهوريين في المجلس، لطمة قوية أمس الأربعاء إلى محاولات ترامب لدعم إعانة المتضررين من فيروس كورونا، رافضا تحديد موعد للتصويت السريع على مشروع قانون لرفع مبلغ الإعانة إلى 2000 دولار أمريكي بدلا من 600 وذلك ضمن حزمة المعونة التي أقرها الكونجرس في وقت سابق هذا الشهر. وكان الجمهوريون في الكونجرس بشكل عام متمسكين بترامب خلال سنوات حكمه الأربع المضطربة، إلا أن الرئيس غاضب من تخاذلهم عن دعمه بشكل كامل في مزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.