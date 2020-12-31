جونسون: بريطانيا ستكون "سخية" بعد بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن بريكست يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "سخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة: "إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود".

وفي تصريح سابق له، وصف جونسون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، بأنه "هدية" عيد الميلاد للبريطانيين.

والخميس الماضي، أسدل الستار على نحو 10 شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل، حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

وأشاد قادة سياسيون أوروبيون أيضا بالتوصل إلى اتفاق بعد 10 شهور من المفاوضات.

وتفاخر بوريس جونسون بأن اتفاقيته المكونة من 1246 صفحة ستجعل بريطانيا "دولة ساحلية مستقلة ذات سيطرة كاملة على مياهها".

ورفضت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التخلي عن حق الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بالثروة السمكية، حيث تستفيد فرنسا وبلجيكا والدنمارك وأيرلندا وهولندا منها بشكل كبير.

وظهرت مسألة الثروة السمكية كآخر حجر عثرة في وقت متأخر هذا الأسبوع عندما رفضت الدول الأعضاء - بقيادة فرنسا - عرضا من المملكة المتحدة.

وحاولت لندن خفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات.

وأصر الاتحاد الأوروبي، لا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25% على مدى ست سنوات على الأقل.