البرهان بذكرى الاستقلال: ملتزمون بمبادي الثورة والتفاوض نهجنا مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن التفاوض سيظل نهجاً في علاقة بلاده مع إثيوبيا.

وأكد البرهان في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى استقلال السودان الذي يوافق الأول من يناير، أن "القوات المسلحة السودانية لم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدي على إثيوبيا."

ودعا رئيس المجلس السيادي الانتقالي قادة الحركات المسلحة عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو إلى الانضمام لاتفاق السلام.

وأضاف: ملتزمون بمبادئ الثورة لتصل الفترة الانتقالية إلى غايتها، مشيرًا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إنجاز تاريخي.

وطالب البرهان، في كلمته الجميع بتنفيذ اتفاق السلام التاريخي مع حركات الجنوب.