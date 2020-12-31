الاحتيال يرجئ صفقة للجيش الأمريكي بـ12 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت قوة الفضاء التابعة للجيش الأمريكي صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع مقاول عقب اكتشاف إدانته بالاحتيال.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" المحلية أن قوة الفضاء تقوم بتقييم قضية تورطت فيها شركة "ناشيونال سكيورتي تكنولوجي إكسيلراتور"، والتي تم اختيارها من قبل مراكز أنظمة الفضاء والصواريخ، أوائل هذا الشهر، للإشراف على عقود بمليارات الدولارات على مدى 10 سنوات.



وتركز عملية التقييم على الشراكة السابقة لـ"ناشيونال سكيورتي" مع شركة أخرى لإدارة الفعاليات خلال تعاقدهما مع البحرية، وقد أنهت الشركة الأولى علاقتها مع شركة الإدارة بعد أن فشلت الأخيرة في الوفاء ببنود الاتفاق.

وأوضح حكم صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الشركة "تحايلت للحصول على مكاسب غير شرعية، وقامت بسلسلة من التحركات لمحاولة التستر على أخطائها، مثل تقديم بيانات كاذبة إلى المحكمة لمحاولة رفض الدعوى".

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم مركز أنظمة الفضاء والصواريخ، الكابتن كايتلين تونر، قولها إن الوكالة "لم تكن على علم" بالدعوى القضائية في تكساس أثناء فحص العطاءات"، مضيفة أن المركز "يجري تقييما موسعا للقضية".

ووفقا للتقرير، تم إنشاء قوة الفضاء باعتبارها الفرع السادس للجيش مع توقيع الرئيس ترامب على مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، تم نقل حوالي 2400 جندي رسميًا إلى الخدمة، مع خطط لتوسيع نطاق القوة إلى 6400 جندي مع إضافة عناصر احتياط عام 2021، فيما لم يكشف الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي عن خططهم للقوة الفضائية بعد تولي منصبه الشهر المقبل.