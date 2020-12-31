مسؤول صحي إيطالي: إلزامية لقاح كورونا قد تولد أثرا عكسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر مدير وحدة أمراض الرئة بمستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية روما (CTS) لوكا ريكيلدي، أنه قد يخلق إلزام الناس بأخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 تأثيرا عكسيا.
وقال: "الطبيعة الإجبارية للقاح المضاد لكوفيد 19 أمر معقد، حتى لو كانت هناك مفارقة من ناحية التدابير الأخرى كحزام الأمان في السيارة أو الخوذة الواقية على الدراجة النارية، المعمول بها والمقبولة من قبل الجميع".
وتابع: "في هذه الحالة، نخاطر مع الإلزام بتقديم حجج حول اللاعقلانية فقط. لسوء الحظ، كانت هناك معلومات خاطئة كثيرة حول اللقاحات ولفترة طويلة خلقت خوفا موروثا لذلك يمكن أن يؤدي الإلزام إلى نتائج عكسية".
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