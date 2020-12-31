شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودي تسجل 140 حالة جديدة مصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم ، تسجيل (140) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 362741 حالة، من بينها (2665) حالة نشطة، منها (368) حالة حرجة.



كما سجلت (171) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353853) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6223)حالة ، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة ،" لافتاً إلى إجراء (36529) فحصاً مخبرياً جديداً .

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