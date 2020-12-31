شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الحكومةُ البلجيكية اليوم، الهجومَ الذي تعرض له مطار عدن أثناء وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة.



وأعربت وزارةُ الخارجية البلجيكية في بيان عن إدانتها لهذا الاعتداء وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا.

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