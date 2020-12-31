3000 كرتون تمور سعودية إلى مأرب والمهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2.000 أسرة، سلم المركز 1.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.000 أسرة، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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