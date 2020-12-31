شكرا لقرائتكم خبر غضب عالمي.. وارتفاع الضحايا إلى 135 قتيلا ومصابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط غضب وتنديد عربي وعالمي، ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أمس ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن الدولي إلى 25 قتيلا و110 جرحى.

وقال وزير الصحة قاسم بحيبح، في تغريدة عبر على تويتر، «إن العدد في تصاعد نظرا لخطورة بعض الحالات المتواجدة في مستشفيات عدن»، وأشار إلى أن وزارة الصحة وجهت بتسخير كل الإمكانات لعلاج مصابي الحادث «الإرهابي.

وقوبل الهجوم الإرهابي على مطار عدن بإدانات عربية ودولية وأممية واسعة، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، الهجوم على مطار عدن الدولي جنوب اليمن، واصفا إياه بـ»المؤسف»، جاء ذلك في بيان لنائب المتحدث باسم غوتيريس، فرحان حق.

وقال البيان: يدين الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم المؤسف على مطار عدن بعد وقت قصير من وصول الحكومة الجديدة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وأكد على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الجهود المبذولة لاستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية للتوصل إلى تسوية شاملة وتفاوضية للصراع.

وعلق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت على التفجيرات التي استهدفت مطار عدن بقوله: تفجيرات عدن تذكير مأساوي بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام.

وأدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الذي استهدف مطار عدن، معربة عن شعورها بحزن عميق لفقدان الأرواح، بحسب تعبيرها، وأضافت أن الهجوم يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن، مؤكدة أن الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. كما شددت على ضرورة وقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكدت على دعمها للحكومة الشرعية اليمنية من أجل مستقبل أفضل لليمنيين. وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر والاتحاد الأوروبي الحادث الإرهابي الذي ضرب مطار عدن الدولي أمس الأول.

وفي السياق طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، مجلس الأمن بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات ومسببات الهجوم الذي استهدف مطار عدن، والعمل على تقديم منفذيه للمحاكمة.

ونعى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، استشهاد أحد أعضاء حكومته، وكيلة وزارة الأشغال المهندسة ياسمين العواضي، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة. وقال رئيس الحكومة في تغريدة له على «تويتر»، «أعزي نفسي وكل أبناء شعبنا باستشهاد وكيلة وزارة الأشغال م/ياسمين العواضي، التي تشرفت بالعمل معها لثلاثة أعوام، في الهجوم الإرهابي على مطار عدن».

وأضاف معين عبدالملك بالقول: لقد خسرنا برحيلها واحدة من رائدات التميز في اليمن وشعلة الطموح والأمل والإنجاز... لروحك الخلود ولكل أسرتك ولنا جميعا الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء بصرف تعويضات عاجلة لجميع أسر شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى، مكررا العزاء والمواساة لكل من استشهدوا في هذا الهجوم الإرهابي والجريمة البشعة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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