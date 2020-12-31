شكرا لقرائتكم خبر مصر: «صدق النوايا» يقود لمصالحة حقيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط تسارع الخطى لاستضافة السعودية القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي المقررة الثلاثاء المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مصالحة خليجية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي.

وفي بيان صحفي لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال صحفي حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن «مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يعيد اللحمة داخل البيت العربي ويتيح المجال للتعاون البناء وحفظ مصالح كافة الأطراف».

وأكد المتحدث في هذا السياق، على أهمية صدق (النوايا) لإنجاز مصالحة حقيقية تعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.

على صعيد متصل، أكد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن بن راشد قوله، خلال استقباله في دبي اليوم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، «إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس».

واستذكر بن راشد العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت على جميع المستويات، مشيدا بمناقب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي منذ كان وزيرا لخارجية دولة الكويت الشقيقة، وأضاف «إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خير خلف لخير سلف، مستبشرا وشعب الكويت به خيرا وتفاؤلا لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس.

ووفق الوكالة، سلم وزير الخارجية الكويتي رسالة لبن راشد إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتعلق بالعلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل توطيد الأواصر الأخوية بين دول وشعوب المجلس.

وطبقا للوكالة، تجاذب الطرفان أطراف الحديث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز السلام والاستقرار لدولها وشعوبها من خلال التضامن وتضافر كل الجهود المخلصة في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وآمال وتطلعات قادتها وشعوبها.