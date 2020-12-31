شكرا لقرائتكم خبر 4600 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - سلوان في تقرير مشترك،»إن إسرائيل واصلت خلال العام المنقضي سياسة التنكيل الممنهج وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى».وبحسب التقرير»تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون وأسهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية».
وبحسب التقرير»بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل مع نهاية العام الجاري نحو 4400 أسير، منهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 170 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 380 معتقلا».
ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، فيما وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة.
ضحايا إسرائيل في 2020:
- 4634 معتقلا.
- 543 طفلا سجن.
- 128 فتاة وسيدة سجنت.
- 1113 اعتقال إداري.
- 4400 فلسطيني في السجن
كانت هذه تفاصيل خبر 4600 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.