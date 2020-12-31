شكرا لقرائتكم خبر 4600 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد تقرير فلسطيني أمس وفاة أربعة أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل واعتقال أكثر من 4600 آخرين خلال عام 2020.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - سلوان في تقرير مشترك،»إن إسرائيل واصلت خلال العام المنقضي سياسة التنكيل الممنهج وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى».

وبحسب التقرير»تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون وأسهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية».

وبحسب التقرير»بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل مع نهاية العام الجاري نحو 4400 أسير، منهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 170 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 380 معتقلا».

ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، فيما وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة.

ضحايا إسرائيل في 2020: