بومبيو يشيد بتشريع تعويضات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بسن تشريع للسودان، يسمح بسداد تعويضات لضحايا تفجيرات سفاراتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 199، وهجوم المدمرة (يو إس إس كول) عام 2000، ومقتل موظف وكالة المعونة الأمريكية جون جرنفيل في عام 2008.

وقال وزير الخارجية الأمريكي «إن سن هذا التشريع يمثل تغييرا جوهريا في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضا مع المجتمع الدولي بأسره».

وأكد بومبيو أن التشريع يزيل عائقا رئيسا أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير.