تفجير قرب القصر الرئاسي بكابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد فاضل فضلي رئيس المكتب الإداري للرئيس الأفغاني، تعرض جاويد والي، نائب منسق شؤون المستشارين في القصر الرئاسي، لـ (إصابات خطيرة)، في انفجار عبوة ناسفة صباح أمس، ومقتل سائقه.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الاخبارية الافغانية التي أوردت النبأ، أنه في البداية قالت الشرطة «إن الانفجار الذي استهدف سيارة في مدينة كابول، أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين».

ووقع الانفجار عندما انفجر لغم كان يستهدف سيارة فى منطقة (تشهيل سوتون) فى مدينة كابول، صباح اليوم، بحسب ما جاء في بيان الشرطة وقالت الشرطة «إنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج».

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.

من ناحية أخرى، قال مسؤول محلي «إن قنبلة كان قد تم وضعها على جانب الطريق انفجرت في سيارة تابعة لقوات الأمن بإقليم نانجارهار شرقي البلاد».

وأضاف المسؤول «إن مدنيا كان يقود دراجة نارية من ثلاث عجلات لقي حتفه، وأصيب جنديان آخران في الانفجار الذي وقع بمدينة جلال آباد».

يشار إلى أن التفجيرات وعمليات القتل المستهدف صارت معتادة في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.