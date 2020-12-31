شكرا لقرائتكم خبر تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وطلب الأمين العام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والجهات الأخرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقتراحا بتشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب منها.وطلب الأمين العام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والجهات الأخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.