شكرا لقرائتكم خبر 5 مليارات عجز تجاري لتركيا في شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي أمس عن ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9 % إلى 21.1 مليار دولار .

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 85.5 % على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.

وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3 %، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بـ3.5 %.