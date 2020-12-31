5 مليارات عجز تجاري لتركيا في شهر

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ووفقا لما نقلته وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9 % إلى 21.1 مليار دولار .وفي الأشهر الـ 11 الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 85.5 % على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.
وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3 %، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بـ3.5 %.
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