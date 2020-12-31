شكرا لقرائتكم خبر وفيات كورونا في إيران تتجاوز 55 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 128 حالة وفاة و6390 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و225 ألف حالة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و 223 حالة.

وأشارت إلى أن 5039 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 988 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا، وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.