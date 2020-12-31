وفيات كورونا في إيران تتجاوز 55 ألفا

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و 223 حالة.وأشارت إلى أن 5039 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 988 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا، وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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