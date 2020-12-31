شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عن أول إصابة بسلالة «كورونا» الجنوب إفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، اكتشاف أول إصابة بسلالة «كوفيد- 19» التي رصدت في جنوب إفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة التي ظهرت في بريطانيا.

وجرى تأكيد هذه السلالة التي قد تكون أشد عدوى على غرار نظيرتها في بريطانيا، الأربعاء، لدى رجل عائد من جنوب إفريقيا يقيم في أوت رين (شرق) قرب الحدود السويسرية.

وعند عودته من جنوب إفريقيا، خضع الرجل الذي ظهرت عليه أعراض تشير إلى الإصابة بـ«كوفيد- 19» لفحص في سويسرا.

وبعدما جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، تم إجراء تسلسل للفيروس ليتم التأكيد أنه مصاب بالفيروس المتحور «501.في 2» الذي رصد في جنوب إفريقيا في أكتوبر والمسؤول عن غالبية الإصابات الجديدة.

وأكدت الوزارة، أن الشخص الذي تعافى الآن عزل نفسه على الفور في منزله بمجرد ظهور الأعراض ولم يخالط أحداً بشكل يشكل خطراً.

وتم تأكيد الإصابة الأولى بالفيروس المتحوّر الذي تم تحديده في المملكة المتحدة في ديسمبر، وفي فرنسا في 25 ديسمبر في تور (وسط) لدى مواطن فرنسي وصل من لندن.

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