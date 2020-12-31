شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لأفراد أكبر شبكة لتهريب العاج في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم على 17 شخصاً بأحكام سجن ثقيلة من بينهم اثنان مدى الحياة؛ لإدانتهما بالانتماء إلى أكبر شبكة تهريب للعاج تُفكك في الصين وكانت تحقق إيرادات بملايين الدولارات من الاتجار بأنياب مهربة من إفريقيا.

ونشطت في العقود الأخيرة شبكات تتاجر بالعاج المهرب من إفريقيا؛ إثر الحصول عليه في عمليات صيد غير قانونية، في ظل الاهتمام المتزايد لدى الصينيين باقتناء منحوتات وحلي من العاج.

وحظرت الصين نهاية 2017 الاتجار بالعاج، بعدما كانت أكبر أسواقه العالمية. كما أن استيراد العاج إلى البلاد محظور منذ عام 2015. وساهمت هذه التدابير في تحسين الوضع من دون القضاء على السوق السوداء.

وأعلنت محكمة في مدينة كانتون الكبيرة في جنوب الصين أخيراً أنها حكمت بالسجن على 17 شخصاً ضالعين في تهريب أكثر من 20 طناً من العاج بين 2013 و2018.

وتفوق القيمة الإجمالية للبضائع المهربة من نيجيريا وبلدان أخرى لم يذكرها البيان، مليار يوان (153 مليون دولار).

وكانت الشحنات تمرّ عبر سنغافورة أو كوريا الجنوبية، وفق المحكمة التي تحدثت عن أكبر عملية تهريب للعاج منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في 1949.

وحكم على رجلين وُصفا بأنهما العقل المدبر للشبكة بالسجن مدى الحياة، وهو حكم يتسم بتشدد نادر.

وتراوحت مدة السجن في الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الـ15 الآخرين المدانين بين عامين و15 عاماً.

وكان يجري القضاء على أكثر من 20 ألف فيل سنوياً قبل منع الصين في 31 ديسمبر 2017 بيع منتجات العاج أو تحويلها، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.

غير أن هذا التدبير دفع بالمستهلكين الصينيين إلى التوجه لأسواق مجاورة في تايلاند ولاوس واليابان وفيتنام حيث لا يزال الاتجار بالعاج مباحاً، بحسب المنظمة غير الحكومية.