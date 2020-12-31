شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة ترامب في مارالاغو بين الجولف والتغريدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقضي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهاية العام في عزلة وغضب، فيما تخيم المرارة على أواخر عهده الوحيد.

ففي آخر عطلة يقضيها في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا كرئيس للولايات المتحدة، يبدو ترامب منطوياً على نفسه وغاضباً، وكأنه تخلى عن أي محاولة لممارسة الحكم في آخر ثلاثة أسابيع متبقية له، غير أنه يرفض في الوقت نفسه التخلي عن موقعه تحت الأضواء.

ويقضي ترامب الذي لا يزال يرفض تقبل هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن بعد نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية، أيامه في شمس فلوريدا بين لعب الجولف وصب غضبه في رشقات من التغريدات، فيوزع الضربات ويمطر الشتائم على دائرة واسعة من الخصوم تخطت أهدافه التقليدية كالإعلام والديمقراطيين.

فالمحكمة العليا التي عين بنفسه ثلاثة من قضاتها التسعة هي بنظره عديمة الكفاءة وضعيفة، فيما أقطاب حزبه الجمهوري يثيرون الشفقة وحاكم جورجيا الجمهوري مجرد كارثة حقيقية. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، فـلم يقوما بعملهما بحسب تغريداته، في حين أن مقالات صحيفة وول ستريت جورنال هي ببساطة مملة وغير متماسكة.

واللافت أن ترامب لم يتبادل أي كلام مع مجموعة الصحفيين العشرة تقريباً التي ترافقه في كل تنقلاته.

وهذا الوضع على تناقض مذهل مع السنوات الأربع المنصرمة التي أبدى خلالها رغبة كبيرة في التواصل مع الإعلام.

ففي الأغلب يبادر الصحفيين بنفسه عند أسفل أدراج الطائرة الرئاسية أو على بساط أحمر أو خلال مراسم، مستدرجاً الأسئلة وطالباً الحديث، في تباين تام مع عزلته في نهاية عام 2020.

فهو الذي درج على الجلوس أمام عدسات المصورين رافعاً مرسوماً أو قانوناً وقع عليه، امتنع الأحد عن الظهور أمام الإعلام حين وضع توقيعه على خطة دعم الاقتصاد.

ويبدو هذا الموقف لافتاً لا سيما وأن الخطة البالغة قيمتها 900 مليار دولار وتتضمن مساعدات للأسر والشركات الصغرى، حظيت بأصوات الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، في بادرة نادرة في الكونجرس، وكانت تنتظر بترقب شديد في البلاد.

غير أن التوقيع الرئاسي طال انتظاره كثيراً؛ إذ تمنّع ترامب وندد بالنص، قبل أن يرضخ أخيراً ويوقعه من دون الحصول على أي تنازل من الكونجرس.

والذكرى الوحيدة التي ستبقى عن هذه العطلة الرئاسية الأخيرة هي صور التقطت له من بعيد، يظهر فيها وهو يلعب الجولف مرتدياً قميصاً أبيض وعلى رأسه قبعة حملته الانتخابية الحمراء وعليها شعاره «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد».

وعلى الرغم من ذلك، أكد البيت الأبيض في برنامجه الرسمي الذي لم يتضمّن أي حدث عام، أن الرئيس سيواصل العمل بلا كلل من أجل الأمريكيين.

وحرصت الإدارة الأمريكية على التوضيح في صيغة غير معهودة أن جدول أعماله سيتضمن العديد من اللقاءات والكثير من الاتصالات الهاتفية.

وفي وقت تواجه الولايات المتحدة على غرار العديد من الدول الأخرى فورة من الإصابات بوباء كوفيد-19، لم يتفوه ترامب بكلمة واحدة عن الأزمة الصحية ووطأتها الاجتماعية والاقتصادية، مكتفياً بالتنديد بالولايات وتحميلها مسؤولية التأخير في توزيع اللقاحات.

ويبقى للرئيس 20 يوماً في البيت الأبيض. عشرون يوماً تثير تساؤلات عدة. ماذا سيفعل خلالها؟ هل يبدل أخيراً موقفه في الشوط الأخير من ولايته؟ هل يحضر مراسم تنصيب جو بايدن في 20 يناير؟

لا أحد يجازف بإطلاق تكهنات، لكن بوادر الدعم للرئيس المنتهية ولايته تتراجع يوماً بعد يوم.

فزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أحد الرجال الأكثر نفوذاً في واشنطن، أقر بفوز بايدن. ثم أفاد بوضوح في الأيام الأخيرة في سياق مناقشة خطة المساعدات للأسر أن طلبات الرئيس لم تعد من ضمن أولوياته.

لكن الضربة القاضية جاءت من صحيفة نيويورك بوست التي قدمت دعماً ثابتاً لترامب على مدى أربع سنوات، كافأها عليه بالمديح والثناء؛ إذ دعته أخيراً إلى تخطي غضبه؛ من جرّاء هزيمته في الانتخابات. وصدرت الصحيفة بصفحة أولى لا تقبل اللبس؛ إذ عنونتها «سيّدي الرئيس... أوقف هذا الجنون».