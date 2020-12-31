شكرا لقرائتكم خبر عن «حصنتك» شرط لإصدار تراخيص المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكدت وزارة الداخلية أن إصدار تراخيص المنازل السكنية في الدولة أصبح مشروطاً بوجود نظام «حصنتك» الإلكتروني للكشف المبكر عن الحريق، بدءاً من تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2021، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61/2020 لعام 2020.

ويعمل مشروع «حصنتك» على تقوية منظومات الإنذار بالحريق والطوارئ في دولة الإمارات عبر استخدام الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أحد المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية ضمن خططها لتعزيز نُظم الوقاية والسلامة في قطاع الدفاع المدني.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن الوزارة ومنذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سارعت الخطى لتنفيذ التوجيهات التي دعت إلى ربط المنازل السكنية بغرف الدفاع المدني.

وأكد أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تعزيز جهودها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على منجزات الوطن، وتعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها بصورة مبتكرة ومستحدثة، وحريصة على تطبيق وتبني أفضل المنظومات الخاصة بالحماية.

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