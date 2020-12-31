شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفرط في الفوز على الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

فرط العين بتقدمه بهدفين نظيفين على حساب الجزيرة قبل أن يتعادل معه 2-2 في ظرف 3 دقائق من الشوط الثاني خلال مباراة «الديربي» في استاد هزاع بن زايد في افتتاح الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 27 نقطة وخسر الصدارة المشتركة مع الشارقة صاحب 29 نقطة، ورفع العين رصيده في المركز الخامس إلى 22 نقطة.

وكان حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب العين يحيى نادر قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

أوفت القمة بوعودها وشهدت ندية قوية من الجانبين وفرض الجزيرة أسلوبه من خلال الاستحواذ وتدوير الكرة، مما صعب مهمة لاعبي العين في الحصول على الكرة، وعلى عكس سير المباراة نجح العين في تسجيل هدفين عن طريق كايو كانيدو الذي صام من بداية الموسم وأفطر في شباك «فخر أبوظبي». وفي الشوط الثاني استفاد الجزيرة من نقص العين وسيطر على المباراة وهاجم بضراوة حتى أدرك التعادل وكان قريباً من الفوز لولا استبسال الدفاع العيناوي.

سجل العين هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق كايو كانيدو الذي تسلم الكرة من محمد عبدالرحمن وموه بجسمه وسدد كرة في أقصى الزاوية اليسرى فشلت معها محاولة الحارس الجزراوي علي خصيف في صدها لتسكن الشباك كأول أهداف اللقاء، بعدها بدقائق معدودة أطلق لاعب الجزيرة خلفان مبارك تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الزعيم خالد عيسى.

وفي الدقيقة 35 أنقذ خالد عيسى مرماه من هدف التعادل عندما تصدى لتسديدة خلفان مبارك وهو في وضع انفراد، بعدها بدقيقة نجح كايو كانيدو في إضافة الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مستفيداً من عرضية ويلسون إدواردو وأودعها بقوة في شباك علي خصيف، وفي الدقيقة 42 كانت نقطة التحول ضد العين عندما تلقى تلقى لاعب وسطه يحيي نادر البطاقة الصفراء الثانية في ظرف ثلاث دقائق ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب العين تبديلاً بدخول خالد البلوشي مكان المهاجم لابا كودوجو، واستفاد الجزيرة من النقص العددي للعين وبسط سيطرته على مجريات اللعب، كما أجرى مدرب الجزيرة تبديلاً بخروج عبدالله إدريس ودخول برونو دي أوليفيرا الذي نجح في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة قوية في الدقيقة 61، وبعدها بدقيقتين أدرك خلفان مبارك هدف التعادل مستفيداً من تمريرة علي مبخوت ولعب الكرة بذكاء وخادعة سكنت شباك خالد عيسى.