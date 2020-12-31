شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف العين» تقضي بإعدام آسيوي قتل زميله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

قضت محكمة استئناف العين، بالإعدام قصاصاً، على آسيوي قتل زميله في السكن، بعد تناول المتهم والمجني عليه الكحول، ما نتج عنه نشوب خلاف مفاجئ بينهما، ليلتقط المتهم سكيناً حاداً ضرب المجني عليه مرتين، إحداهما في يسار الصدر، ما نتج عنه نزيف تسبب في الوفاة.

وأصر المتهم خلال التحقيقات في الأحداث التي وقعت أواخر عام 2013، على أنه طعن المجني عليه بواسطة سكين، من دون أن يقصد قتله، وأنه بعد نشوب المشاجرة بينهما، قام المجني عليه، وجثم عليه، وأمسك به من عنقه، وضربه بقبضة يده على وجهه، ورغبة منه في إبعاده، امتدت يده للبحث عن شيء، فأمسك بسكين، وضرب به المجني عليه مرتين، ثم نهض المجني عليه، وذهب خارج الغرفة، وعاد المتهم أدراجه وأخبره بوجود دماء في الغرفة، وأمره بإزالتها حتى لا ينكشف أمرهما، من قبل المشرف المسؤول، ثم خلدا إلى النوم.

ووجهت النيابة العامة للجاني تهمة الاعتداء على جسم المجني عليه عمداً بأن طعنه بمقدمة يسار الصدر قاصداً من ذلك قتله، وشرب الخمر، وأصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً بمعاقبته عن جريمتي الاعتداء المفضي إلى الموت، بعد تعديل القيد، والوصف، وشرب الخمر من غير ترخيص، تعزيراً بالسجن لمدة 15 سنة، ومصادرة السكين أداة الجريمة، وأمرت بإبعاده عن الدولة، وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها 200 ألف درهم، تقسم فيما بينهم وفق الأنصبة المحددة شرعاً.

وتم استئناف الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف في العين بإعدام الجاني قصاصاً.