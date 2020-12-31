جامعة الخليج الطبية تحتفل بتخريج 354 طالباً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

احتفلت جامعة الخليج الطبية بعجمان، التابعة لـ«مجموعة ثومبي»، بتخريج 354 طالباً من أبطال الرعاية الصحية، الذين سينضمّون إلى أبطال «خط الدفاع الأول» العاملين في القطاع الصحيّ.

شارك في الحفل الذي أقيم «افتراضياً»، الدكتور ثومبي محي الدين مؤسس ورئيس مجلس الأمناء في «جامعة الخليج الطبية» والذي رفع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على الدعم المتواصل للجامعة من حكومة الإمارة.

ونوه ثومبي بإسهامات الفريق الأكاديمي برئاسة مدير الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين وغيرهم من العاملين في جامعة الخليج الطبية، وهنَّأ الخريجين.

شارك في الحفل البروفيسور حسام حمدي مدير الجامعة، وعمداء الكليات، فيما شمل الحدث تخريج 354 خريجاً ينتمون إلى 41 بلداً، بينهم 121 طالباً من كلية الطب، و51 طالباً من كلية طب الأسنان، و40 طالباً من كلية الصيدلة، و55 طالباً من كلية العلوم الصحية، و72 من كلية التمريض، و15 طالباً من كلية إدارة الرعاية الصحية والاقتصاد، فيما ينتمي الخريجون إلى 41 جنسية مختلفة: دولة الإمارات العربية المتحدة (34 طالباً)، دول مجلس التعاون الخليجي (13 طالباً)، دول العالم العربي الأخرى (85 طالباً)، آسيا (138 طالباً)، إفريقيا (65 طالباً)، من دول متعدّدة (19طالباً، بمن فيهم طلاب من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا والدومينيكان وهولندا وأستراليا وهولندا وسانت كيتس ونيفيس).