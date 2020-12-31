شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أبرز الاحتفالات بالعام الجديد من مختلف دول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

انطلقت الاحتفالات بالعام الجديد 2021 في مختلف العالم تباعاً، الخميس، في ظل قيود للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد ترخي بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص المتشوقين لوداع العام 2020 الذي طبعته الجائحة.

وحلت الساعات الأولى من العام 2021 في دولتي كيريباتي وساموا بالمحيط الهادئ الساعة 10,00 (بتوقيت جرينتش)، فيما ستكون جزيرتا هاولاند وبيكر غير المأهولتين آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد بعد 26 ساعة على ذلك.

من سيدني إلى روما سيتابع المواطنون عروض الأسهم النارية والمفرقعات والحفلات المباشرة على الانترنت أو التلفزيون، هذا إذا لم يتم إلغاؤها برمتها.

وبعد عام صعب سجلت فيه وفاة 1,7 مليون شخص على الاقل بوباء كوفيد-19، تسببت طفرات جديدة في إعادة فرض إجراءات عزل، وأجبرت محبي السهر على مواصلة عادة ألفوها في 2020 وهي متابعة الفعاليات من المنزل.

وشهدت نيوزيلندا، التي تعد أول دولة في الحالم تقيم احتفالاً كبيراً بـ2021، عدداً من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد، على عكس دول عديدة تواجه قيوداً صارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا». ومع عدم وجود حالات من «كورونا» في المجتمع النيوزيلندي، تسير الأحداث على النحو المخطط له مع عدم وجود حدود للحشود أو غيرها من القيود الصحية.

كما احتفلت أستراليا بالعام الجديد بألعاب نارية وسط شوارع شبه خالية بسبب الجائحة.

أما ووهان الصينية التي انطلق منها فيروس كورونا، فيبدو أن سكانها تجاهلوا الأمر، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بـ2021. وتكرر الأمر في مدينة شنجهاي أيضاً.

من جهتها احتفلت أيضاً كوريا الشمالية بعروض فنية وألعاب نارية، وسط احترازات من «كورونا»، حيث ارتدى الجميع الكمامات.

الاحتفالات لم تغيب أيضاً عن تايلاند حيث انطلق عد تنازلي على شاشة عملاقة في العاصمة بانكوك، مع ترديد رواد المدينة العد التنازلي بالتزامن مع الشاشة.