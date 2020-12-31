شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تهنئ القيادة الرشيدة بالعام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، التهاني والتبريكات، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021م إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وكل شعب الإمارات والمقيمين فيها والعالم أجمع، متمنية أن يجعله الله عام خير وبركة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «نعيش بشريات هذا العام، وكلنا فخر واعتزاز ودولتنا تسجل إنجازات مشرفة وتجارب فريدة ومبادرات سبّاقة وضعتها ضمن أفضل دول العالم تحضراًٍ وتقدماً وتطوراً وانفتاحاً، تحمل الحب والسلام والأخوة الإنسانية والتعايش وقبول الآخر، وتمتد أياديها البيضاء كرماً فياضاً، تقدم وتعمر وتبني وتغيث وتدعم في الأزمات والحوادث والنكبات، مكملة مسيرة إنسانية وحضارية رائعة، قامت عليها منذ أسسها القائد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مع إخوانه حكّام الإمارات».

من جانبه، قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة: «نزف أجمل التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلين الله تعالى أن يجعله عاماً مباركاً تحفه بشريات الخير والطمأنينة والاستقرار والرخاء، وأن يعود علينا هذا العام وقيادتنا تنعم بالصحة والعافية، ودولتنا ترتقي بثقة وخطى ثابتة، في سلم المجد ومدارج العلم والفكر».