شكرا لقرائتكم خبر عن موراي ينسحب من بطولة ديلراي بيتش للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انسحب أندي موراي من بطولة ديلراي بيتش للتنس الافتتاحية للموسم الجديد والمقررة في فلوريدا الأسبوع المقبل لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا قبل أستراليا المفتوحة في فبراير المقبل.

وغاب موراي، عن معظم فترات موسم 2020 بسبب مضاعفات إصابته في الفخذ وعانى لاستعادة مستواه بعد عودته بعد توقف المنافسات بسبب الجائحة. لكنه قبل دعوة للمنافسة في بطولة ديلراي بيتش المقررة بين 7 و13 يناير.

وتعد هذه البطولة من المسابقات الاستعدادية لأستراليا المفتوحة في ملبورن التي ستنطلق في 8 فبراير متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي بسبب الإجراءات الصحية المتبعة.

وقال موراي البالغ من العمر 33 عاماً الخميس: «بعد مشاورات كثيرة مع فريقي المعاون قررت عدم السفر للعب في ديلراي بيتش بسبب الزيادة في معدلات الإصابة بـ«كوفيد- 19» ومخاطر السفر المعتادة أرغب في تقليل خطر الإصابة بالعدوى قدر الإمكان قبل أستراليا المفتوحة».

وخضع موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لجراحة في الفخذ في يناير الماضي وتراجع للمركز 122 في التصنيف العالمي بعد أن خاض سبع مباريات فقط هذا العام.

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