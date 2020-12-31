شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يدعو لعدم التسرع فى النشر عن مرضى كورونا بدون تقارير معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع فى نشر أى أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار. وأوضح نقيب الصحفيين، أنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية بدون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم، فى وقت هم فيه جميعا أحوج ما يكونوا إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التى أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.

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