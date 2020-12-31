شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة القوصى يصف أصحاب فتوى تحريم التهنئة بعيد الميلاد بالمتطرفين أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى جموع الشعب المصرى ومؤسسات الدولة بمناسبة رأس السنة الجديدة عام 2021، منتقدا أصحاب فتاوى تحريم التهنئة بأعياد الميلاد، واصفا إياهم بـ"المتطرفين أعداء الوطن".

وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كل عام والعالم كله بخير وسلام وأمان ونسأل الله العلى القدير أن يجعل العام الجديد عاما تعم فيه الخيرات والبركات والمسرات، وأن يرفع سبحانه عن الأرض البلاء و الوباء، وأن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة وطهر الله البلاد من كل عناصر التطرف والإرهاب الذين يحاكمون البشر نيابة عن الله وجعلوا من أنفسهم أندادا لله جل فى علاه".

وعن أصحاب الفتاوى التي ترفض تهنئة الآخر بأعياد الميلاد، قال "القوصى": "يكفينا أن هؤلاء خرجوا على المؤسسات المعتمدة في بلدنا بفتاوى غريبة وأحكام ظالمة عجيبة"، مضيفا: "مشكلة هؤلاء أنهم ألزموا المصريين بما لا يلزمهم فلا المسيحيون بتهنئتهم لنا فى أعيادنا تخلوا عن عقيدتهم وأقروا بمعتقداتنا ولا نحن بتهنئتنا لهم فى أعيادهم تخلينا عن عقيدتنا وأقررنا بمعتقداتهم فلهم دينهم ولنا ديننا وتجمعنا سفينة الوطن ويبقى بيننا البر والقسط واحترام الدستور والقانون ودولة المؤسسات التي للأسف لا يؤمن بها المتطرفون والإرهابيون ، أراحنا الله منهم و كفانا شرهم و بالله التوفيق".