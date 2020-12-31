نقيب الصحفيين يطالب بعدم نشر أخبار عن الحالة الصحية للمواطنين دون تقارير معتمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نداء للصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، دون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.
وأوضح نقيب الصحفيين في بيان له، الخميس، أنه واثق من التزام الجميع بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية دون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم، في وقت هُم فيه جميعا أحوج ما يكونوا إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.
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